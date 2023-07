Doi morți în urma unui accident pe DN2C în Buzău In noaptea de vineri spre sambata, o mașina in care se aflau trei persoane a fost lovita in plin de un TIR pe DN2C, in localitatea Padina. La bordul autoturismului lovit se aflau șoferul de 46 de ani, soția și fiica acestuia, de 45 și 16 ani, din Padina. Aceștia au fost loviți de un TIR la volanul caruia se afla un barbat de 33 de ani din Buzau. In urma accidentului, tatal și fiica au murit, iar mama a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale, relateaza IPJ Buzau, preluat de Agerpres. Polițiștii au intocmit un dosar penal și continua cercetarile pentru stabilirea imprejurarilor in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina din județul Buzau. Atat tatal cat și fata au murit pe loc. Șoferul camionului, in varsta de 33 de ani, a ajuns la spital.Ranita a fost și o a treia pasagera, o femeie de 46 de ani, din mașina zdrobita. Anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca șoferul…

- O adolescenta de 16 ani si tatal ei au murit in noaptea de vineri spre sambata, iar mama fetei a fost grav ranita intr-un accident produs pe DN2C, in localitatea buzoiana Padina, potrivit news.ro.Din primele date de la fata locului a reiesit ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN2C, dinspre Pogoanele…

- Soferul unui autoturism si una dintre pasagere, in varsta de 16 ani, au murit in noaptea de vineri spre sambata intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina. Circulația in zona a fost restricționata mai bine de doua ore, timp in care s-a desfașurat cercetarea la fața locului.…

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…

- O noua tragedie rutiera in Buzau: Tata și fiica, morți dupa ce mașina a intrat intr-un camionSoferul unui autoturism si una dintre pasagere, in varsta de 16 ani, au murit in noaptea de vineri spre sambata intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina, anunța Agerpres.…

- Un accident ce s-a sondat cu cinci victime a avut loc vineri pe DN2B, in localitatea Cilibia. Doua persoane au murit și alte trei au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs dupa ce o femeie de 65 de ani ce conducea o mașina care vedea dinspre Braila spre Buzau, ar fi intrat pe contrasens…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte trei au fost ranite dupa ce o șoferița a intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu alta mașina. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 2B, in localitatea Cilibia, scrie Agerpres. O șoferița care se deplasa dinspre Braila spre Buzau ar fi intrat pe contrasens.…

- Un barbat si o femeie au murit dupa ce au intrat cu motocicleta intr-un TIR. Accidentul de circulatie a avut loc pe DN 2 (E85), intre localitatile Cioranca si Costesti, transmite Agerpres. Politistii rutieri au stabilit ca accidentul ar fi avut loc din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum.…