- Politia a deschis focul asupra unei masini in centrul Parisului, doua persoane au fost ucise, iar una ranita, potrivit ziarului Le Figaro, citeaza digi24.ro. Incidentul, petrecut in timpul noptii, a avut loc in apropiere de Pont Neuf din capitala franceza.

- Un atacator arab a impuscat mortal cel putin cinci persoane intr-o serie de atacuri armate intr-o suburbie a orasului Tel Aviv din Israel, au anuntat serviciile de salvare locale, informeaza Reuters. Politia a precizat ca l-a ucis pe atacator, fara a-i dezvalui identitatea.

- Razboiul din Ucraina: Șapte morți, intre care un copil, dupa ce trupele ruse au deschis focul asupra unui convoi de civili Serviciul de informatii ucrainean acuza sambata Rusia ca a tras asupra un convoi in care erau evacuati femei si copii din satul Peremoha, in regiunea Kiev, omorand sapte persoane,…

- Poliția a tras cu gaze lacrimogene asupra manifestanților de pe bulevardul Champs Elysees din Paris, sambata, la scurt timp dupa ce un „convoi al libertații” care protesta impotriva restricțiilor COVID-19 a ajuns in capitala Franței, informeaza Hotnews .Mașinile care transportau protestatari au reușit…