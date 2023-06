Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație astazi, in jurul orei 12:40, pe DN 76, in zona localitații hunedorene Brad. Un motociclist a pierdut controlul vehiculului și a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit de o duba. „Politistii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat in varsta de 38 de ani, cetațean ceh,…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un impact frontal intre doua mașini, pe DN 64, in localitatea Dobrosloveni, județul Olt, potrivit Centrului Infotrafic.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 64, la kilometrul 6+100 metri, localitatea Dobrosloveni,…

- Șapte persoane sunt evaluate medical in urma unui accident care a avut loc joi pe DN 2 -E85, la ieșirea din Adjud, județul Vrancea, intre o mașina și un autocar.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Adjud-Focșani, la ieșirea din localitatea Adjud,…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza la intersecția DJ 705A cu drumul care duce spre localitatea Sereca, in județul Hunedoara. Trei persoane implicate au primit ingrijiri la fața locului, una dintre victime fiind apoi transportata la spital. „In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului…

- Accident grav in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in Defileul Jiului, in județul Gorj, aproape de limita cu județul Hunedoara. Un motociclist a fost resuscitat pe carosabil in urma unui accident a carui cauze urmeaza sa fie stabilite. La fața locului au intervenit de urgența echipaje SMURD și de Ambulanța…

- Traficul rutier este blocat, duminica, pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, in orașul Miercurea Sibiului, din județul Sibiu, dupa un accident intre doua mașini și un TIR, potrivit Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe A1 Sibiu - Deva, localitatea Miercurea…

- Patru autoturisme și un tir au fost implicate intr-un accident produs vineri pe o șosea din județul Vrancea.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca pe DN 2, in localitatea Golești, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier, noteaza Mediafax. Fii la…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident frontal in care au fost implicate doua mașini, produs vineri dimineața pe DN7, in județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, in localitatea…