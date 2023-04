Stiri pe aceeasi tema

- In urma apelului primit prin SNUAU, din data de 25.04.2023, la ora 14:08, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI, descarcerare și prim-ajutor in urma unui accident rutier produs la ieșire din comuna Dumbravița spre A1. La fața locului s-au deplasat pompierii din…

- Accidentul rutier s-a produs marți, in jurul orei 16.00, dupa ce un autoturism in care se aflau cinci persoane s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe șoseaua de centura a municipiului Suceava, de la zona cunoscuta drept „Zidul morții” spre Patrauți, informeaza Obiectiv de Suceava . In urma incidentului…

- Grav acccident de circulație in aceasta dupa-amiaza, puțin dupa ora 16:00, pe e DJ 692, șoseaua care leaga Timișoara de Sanandrei. In urma ciocnirii dintre un camion și un automobil, o femeie a murit și alte patru persoane, intre care doi copii, au fost raniți. La locul evenimentului s-a deplasat de…

- Doua persoane si-au pierdut viata și doua au fost grav ranite, azi noapte, in Timisoara, intr-un accident rutier petrecut intre un autoturism si o autospeciala. Doi tineri de 19 ani si-au pierdut viata si alti doi au fost grav raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o masina…

