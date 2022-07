Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a doi chișinauieni pentru trafic de droguri, in februarie și iunie 2022 și aplicarea sechestrelor asupra automobilelor folosite la comiterea infracțiunilor. In cazul din februarie, in barbat…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata pentru trafic de droguri a unui student ucrainean din Kiev cu virsta de 20 de ani, care sosise in Moldova in contextul razboiului din Ucraina. Acesta a fost reținut in flagrant de catre angajații…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu direcțiile specializate din cadrul Poliției, au anihilat activitatea unui grup infracțional care vindea in Chișinau droguri sintetice, cu valoarea pe piața neagra de circa 350.000 lei. Cei doi sunt un barbat…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a administratorului companiei și șoferul acesteia, care a incercat la inceputul lui aprilie 2022, sa scoata din țara dolari americani și euro, ce convertiți ar cifra peste 4,5 milioane lei.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților doi directori de companii din Balți, invinuiți de prejudicierea clienților cu peste 1,5 milioane lei, la cumpararea semințelor de porumb și la vinzarea semințelor de floarea soarelui. Primul…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța ca a trimis pe banca acuzaților tanarul de 29 de ani, care in noaptea de 8 ianuarie curent a incercat sa scoata din țara, fara sa declare, peste 87.000 țigari la punctul de trecere a frontierei Sculeni.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a trimis pe banca acuzaților administratorul și contabilul-șef al unei companii agricole din Edineț pentru evaziune fiscala de peste noua milioane lei, comisa in anul 2017.

Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților administratorul și contabilul-șef al unei companii agricole din Edineț pentru evaziune fiscala de peste noua milioane lei, comisa in anul 2017. Cei doi sint un barbat și o femeie, ambii cu…