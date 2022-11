Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut au depistat si retinut doi barbati cu cetatenie R. Moldova, cautati de autoritatile din Germania pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietatii, pe teritoriul acestui stat. Azi noapte, in Punctul de Trecere a Frontierei Radauti…

- NOAPTEA, CA HOȚII… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontiera și indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un microbuz marca Mercedes Sprinter care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Belgia. Astfel, in Punctul de Trecere…

- Echipa comuna de control din vama Sculeni a descoperit intr-un microbuz inmatriculat in R. Moldova, ceasuri si portcarduri ascunse, in scopul sustragerii de la controlul vamal. „In data de 21 octombrie 2022, ora 21.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 146 de perchezitii in mai multe judete din tara in doua dosare de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national si delapidare. Potrivit Poliției Romane, sunt puse in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara,…

- Este vorba de un numar de 5.060 doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana, a anunțat Ministerul Sanatații. Potrivit sursei citate, dozele de vaccin vor fi directionate catre spitalele de boli infectioase din…

- Polițiștii bucureșteni fac percheziții, vineri, intr-un dosar ce privește introducerea ilegala in tara de tesuturi si organe umane. Sunt cercetați penal o clinica medicala și administratorul societații. Anchetatorii au deschis dosarul dupa ce au aflat ca de cațiva ani, clinica medicala aducea sau scotea…

- PE AICI NU SE TRECE!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie Republica Moldova cautat de autoritațile din Rusia, acesta fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de jaf armat, talharie și evadare, pe teritoriul acestui stat.…

- Un barbat din Republica Moldova, care era dat in urmarire internationala, a fost retinut de politistii de frontiera din judetul Botosani, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Potrivit unui comunicat de presa al IPTF Iasi, cetateanul moldovean, in varsta…