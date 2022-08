Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri și-au pierdut banii pe care i-au strans la nunta in mai puțin de 24 de ore. S-a intamplat intr-un bloc din cartierul sucevean Zamca, iar suma cu care hoții au plecat este de 17.800 de euro (lei, lire sterline și euro), relateaza Monitorul de Suceava. Nunta a avut loc in seara zilei de vineri,…

- O nunta care avea loc pe malul oceanului in Hawaii a fost intrerupta de valuri uriașe. In toiul petrecerii, apa a navalit pe peluza unde se aflau invitații. Mesele și scaunele au fost luate pe sus de valuri, iar oamenii care participau la nunta au fugit pentru a nu-și uda hainele. „Valul a fost pur…

- INEDIT… O pereche de tineri insuraței, ambii șoferi de TIR, au facut pe 2 iulie a.c., senzație in Barlad! Pentru a marca momentul unic al cununiei religioase, cei doi miri, Claudiu și Alina P., au scos pe strada doua capuri de TIR, gatite frumos de nunta, cu care au facut un zgomotos tur al orașului!…

- Aradul, la fel ca mai toate orașele din Romania, e intr-un proces accelerat de depopulare. Tinerii pleaca, iar gandurile lor de a se reintoarce, dupa studii sau acumularea de experiența, sunt tot mai puține. Și totuși, ce i-ar putea face pe tinerii aradeni sa-și doreasca sa ramana in Arad? Cum ar resuscita…

- Un grup de investitori a stabilit miercuri ca Rusia a declansat un eveniment de credit dupa ce nu a platit o dobanda de aproape 1,9 milioane de dolari pentru o emisiune de obligatiuni de stat, apropiindu-se de primul default major al datoriei din peste un secol, transmite Reuters. Fii la curent…

- SCM Politehnica pare sa construiasca o generatie puternica (si) pentru prima echipa. Tinerii alb-violeti antrenati de ibericul Gonzalo Tajuelo s-au impus azi in finala mare a turneului juniori I Valoare cu 36-32 in fata formatiei CSU din Suceava. Timisorenii au condus la pauza cu 18-15 in actul final…

- Invitat de actorul Mihai Bobonete in emisiunea „Da Bravo!”, solistul trupei Carla’s Dreams a povestit cum a reusit sa pastreze misterul in ceea ce priveste identitatea sa. Cel mai important aspect: toti colaboratorii proiectului sau muzical au semnat un contract care are clauze foarte exigente, prin…

- Conturile Primariei Capitalei au fost blocate, miercuri, de catre omul de afaceri Costica Constanda, care are de luat de la Municipalitate o suma foarte mare de bani. Municipalitatea are de platit de 120 de milioane de euro catre familia omului de afaceri Costica Constanda. Primarul general, Nicușor…