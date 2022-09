Doi miri au rămas fără dar la câteva zile după nuntă Doi miri din Bacau au ramas fara darul de nunta, 120.000 de euro, la mai putin de o saptamana de la fericitul eveniment. Hotii ar fi actionat ca niste profesionisti si, inainte de jaf, ar fi taiat telecomunicatiile pe o raza de cativa zeci de kilometri, Observatornews. Va fi greu pentru politisti sa ii gaseasca pe cei care au furat darul de nunta, in jur de 120.000 de euro, dar si aproape 1 kg de aur dintr-un seif. Cum mirii avusesera nunta doar cu cateva zile inainte de jaf, se banuieste ca hotii au mers la pont. De asemea, jaful pare sa fi fost atent planificat. Inainte de a actiona, hotii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

