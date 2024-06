Doi adolescenti in varsta de 14 ani, originari din Romania, sunt anchetati in Franta pentru moartea unui barbat de circa 50 de ani pe care l-au ranit mortal in momentul in care l-au atacat pentru a-i fura geanta. Faptele s-au petrecut miercuri seara, pe o strada din Rennes, in nord-vestul tarii, a aflat vineri AFP de la Parchetul local, scrie news.ro.