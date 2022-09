Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a 2 minori, in varsta de 10 și 12 ani, disparuți din Timișoara,județul Timiș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Incident, in noaptea de luni spre marți, intr-o parcare de pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Doi șoferi s-au luat la bataie din motive necunoscute, iar apoi au plecat, au facut accident și s-au luat din nou la bataie. Polițiștii l-au gasit doar pe unul la fața locului, iar acesta era in stare…

- Zilele trecute, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare, pe raza comunei Trifești, Andrei și Miruna, polițiști in cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Popricani, au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca a gasit o geanta cu bunuri și bani, pe drumul public. Polițiștii nu au stat pe ganduri…

- Eveniment Biroul pentru Imigrari Teleorman: 17 barbați din Bangladesh, depistați ca nu respecta scopul intrarii in Romania / 15 dintre ei au fost obligați sa paraseasca țara iulie 18, 2022 15:23 Polițiștii de imigrari din Teleorman, in urma unei acțiuni in cooperare cu lucratori din cadrul Biroului…

- La data de 18 iulie a.c, in jurul orei 6:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe Bulevardul Dragalina din Timișoara,un barbat s-a siuncis. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca este vorba de un barbat in varsta de 87 de ani,care s-ar fi aruncat de la etajul 8 al imobilului…

- Un batran de 87 de ani s-a sinucis, in aceasta dimineata, aruncandu-se in gol de la etajul opt al unui bloc din Timișoara de pe bulevardul Dragalina. Barbatul s-a aruncat in gol de la fereastra apartamentulu in care locuia impreuna cu soția sa, in varsta de 89 de ani. In urma impactului cu solul, acesta…

- Ancheta a polițiștilor de la Secția 3 din Timișoara in cazul a doi copii de 14 și 15 ani. Adolescenții au fost prinși dupa ce au furat mai multe mopeduri din Timișoara, dar și din Șag. Polițiștii au gasit pana acum 7 vehicule.

- In timpul patrularilor, polițiștii locali sunt cu ochii și pe cei care nu respecta curațenia și arunca pe jos resturi, cum ar fi chiștoace de țigari, ambalaje, coji de semințe, PET-uri etc.