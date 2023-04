Stiri pe aceeasi tema

- Doi minori și mama acestora au fost raniți in urma unui accident care a avut loc astazi in municipiul Suceava, in apropierea Cetații de Scaun. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența a fost vorba despre o coliziune intre doua autoturisme din care au rezultat trei victime, doi minori, de…

- Organizatorii Galei de kickboxing care va avea loc in șanțul Cetații de Scaun a Sucevei in data de 30 iunie 2023 intr-o formula unica la nivel național dar și mondial au prezentat astazi in cadrul unei conferințe de presa desfașurata in curtea interioara a Cetații cateva dintre numele care vor lupa…

- Mii de oameni au umplut sambata seara centrul municipiului Suceava pana la refuz la concertele Horia Brenciu, Carla`s Dreams, Iuliana Beregoi și Alexandra Cuza. Spectacolele au fost organizate de Primaria Suceava cu prilejul implinirii a 635 de ani de la prima atestare documentara a Cetații de Scaun.…

- Cu ocazia aniversarii a 635 de ani de la atestarea documentara a Cetații de Scaun a Sucevei și a orașului, primarul Ion Lungu a acordat cite 120 de medalii și diplome aniversare. Evenimentul a avut loc la Hotelul „Balada”, iar medaliile și diplomele le-au fost inminate unor șefi de instituții, primari…

- La bustul voievodului Petru Mușat, de linga Palatul Administrativ din Suceava, au debutat, astazi, manifestarile dedicate implinirii a 635 de ani de la prima atestare documentara a orașului și a Cetații de Scaun. Printre participanți s-au numarat primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi, secretarul…

- Cu prilejul implinirii a 635 de ani de la atestarea documentara a Cetații de Scaun a Sucevei, Muzeul Național al Bucovinei vine cu o propunere captivanta pentru cadrele didactice care vin cu elevii in vizita la Cetatea de Scaun. Prin proiectul educațional Sa descoperim istoria impreuna! Te provoc sa…

- Incepand de vineri, 10 februarie și pana duminica inclusiv traficul rutier va fi restricționat in centrul Sucevei cu prilejul acțiunilor dedicate implinirii a 635 de ani de atestare documentara a Cetații de Scaun a Sucevei și a orașului. Astfel: – vineri 10 februarie traficul va fi restricționat in…

- Cel mai probabil in luna iunie va demara etapa a II-a vizand restaurarea și consolidarea Cetații de Scaun a Sucevei, iar fondurile vor fi asigurate de Consiliul Județean. Intr-o emisiune la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat ca urmeaza sa fie realizate lucrarile…