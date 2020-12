Doi minori au sustras portofelul unei femei din municipiul Tulcea, care tocmai iesise din locuinta pentru a duce deseurile menajere la pubela

Miercuri, 17 decembrie, in jurul orei 16.25, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, au fost sesizati de catre o femeie, prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, cu privire la furtul unui portofel. Victima, o femeie, in varsta de 55 de ani, se deplasa pentru a duce deseurile menajere la pubela din apropierea locuintei, moment in care doi minori, cu varste cuprinse intre 10 si 13 ani, i au smuls portofelul pe care il avea asupra sa, fugin ...