- Ministrul Finanțelor, Rishi Sunak și secretarul pentru Sanatate, Sajid Javid, au demisionat din guvernul Regatului Unit, intr-o lovitura dubla pentru Boris Johnson, care a starnit furia in Partidul sau Conservator.

- Partidul Conservator al premierului britanic Boris Johnson a fost infrant, vineri, in doua alegeri legislative partiale, rezultatul reprezentand o noua lovitura pentru liderul britanic, care probabil va reinnoi speculatiile cu privire la viitorul sau politic, relateaza Reuters.

- Franta va apara Finlanda si Suedia in cazul oricarei agresiuni militare, a anuntat Administratia Emmanuel Macron, in contextul in care Rusia a criticat deciziile celor doua tari nordice de a cere aderarea la NATO. „Orice stat care ar incerca sa testeze solidaritatea europeana prin vreo amenintare sau…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca a convenit noi acorduri cu Suedia și Finlanda pentru a consolida securitatea europeana, angajandu-se sa sprijine forțele armate ale ambelor țari in cazul in care acestea vor fi atacate. Acordurile, descrise de Marea Britanie ca fiind „o schimbare radicala…

- Un numar mic de trupe ucrainene sunt antrenate in Marea Britanie, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse. Se intampla in timp ce premierul Boris Johnson iși intensifica sprijinul militar, pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva Rusiei.

- Printul Charles, mostenitorul coroanei britanice, a adus duminica un omagiu refugiatilor ucraineni si celor care ii gazduiesc, intr-un mesaj adresat cu ocazia Pastelui Catolic, informeaza Agerpres, care citeaza AFP si dpa."Milioane de oameni sunt astazi stramutati, obositi de calatoria lor din locuri…

- Premierul britanic Boris Johnson, aflat in vizita la Kiev, sambata, s-a angajat sa furnizeze Ucrainei vehicule blindate și rachete antinava, aducand un omagiu armatei ucrainene pentru „cea mai mare fapta de arme din secolul 21”. „Grație conducerii neclintite a președintelui Zelenski și eroismului invincibil…

- O fotografie de la convorbirea Boris Johnson - Volodimir Zelenski desfașurata astazi la Kiev a fost postata pe pagina de Twitter a Ambasadei Ucrainei in Marea Britanie. Fotografia este insoțita de un singur cuvant: "Surpriza".