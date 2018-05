Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru oameni au murit, printre care doi militari ucraineni, si alti noua au fost raniti in urma unor confruntari ce au avut loc, luni, intre fortele Guvernului de la Kiev si separatistii prorusi din estul Ucrainei, au anuntat autoritatile ucrainene, informeaza site-ul postului France 24.

- Trei persoane au fost ucise si noua au fost ranite in estul separatist prorus al Ucrainei, afectat de un nou val de violente, fara precedent in acest an, au anuntat luni autoritatile ucrainene si rebelii, relateaza AFP.Aceste noi victime cresc la noua numarul deceselor inregistrate in cinci…

- Trei persoane au fost ucise și alte noua ranite in estul separatist pro-rus din Ucraina, intr-un nou acces de violențe, fara precedent in acest an, au anunțat luni autoritațile ucrainene și rebele, citate de AFP.

- Doi militari ucraineni au murit si alti patru au fost raniti în Donbas, în ultimele 24 de ore, ca urmare a atacurilor armate lansate de rebelii prorusi, arata un comunicat remis, joi, de comandamentul Operatiunii Fortelor Unite desfasurate de militarii Kievului în estul Ucrainei.…

- Violentele din estul Ucrainei continua sa faca victime. Doar in ultimele 24 de ore, in urma atacurilor rebelilor prorusi, trei militari ucraineni au fost raniti. Ei au fost internati, dar nu se cunoaste, deocamdata, cat de grava este starea lor.

- Cel puțin 19 oameni au murit, sambata in Myanmar, in unor confruntari intre forțele de securitate și rebeli ce au avut loc in regiunea Shan, situata in apropierea graniței cu China, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Situatia din estul Ucrainei se agraveaza. Doar in ultimele 24 de ore, cinci militari ucraineni au fost raniti. Starea a doi dintre ei este grava. Armanta ucraineana sustine ca, noaptea trecuta, insurgentii le-au atac pozitiile de peste 50 de ori.

- Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) de la Chisinau a identificat cel putin 62 de cetateni moldoveni, cei mai multi din Transnistria, care participa activ la conflictul din estul Ucrainei, in special de partea separatistilor prorusi, informeaza site-ul publicatiei Balkan