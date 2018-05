Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise si noua au fost ranite in estul separatist prorus al Ucrainei, afectat de un nou val de violente, fara precedent in acest an, au anuntat luni autoritatile ucrainene si rebelii, relateaza AFP.Aceste noi victime cresc la noua numarul deceselor inregistrate in cinci…

- Doi militari ucraineni au murit si alti patru au fost raniti în Donbas, în ultimele 24 de ore, ca urmare a atacurilor armate lansate de rebelii prorusi, arata un comunicat remis, joi, de comandamentul Operatiunii Fortelor Unite desfasurate de militarii Kievului în estul Ucrainei.…

- Violentele din estul Ucrainei continua sa faca victime. Doar in ultimele 24 de ore, in urma atacurilor rebelilor prorusi, trei militari ucraineni au fost raniti. Ei au fost internati, dar nu se cunoaste, deocamdata, cat de grava este starea lor.

- Cel puțin 19 oameni au murit, sambata in Myanmar, in unor confruntari intre forțele de securitate și rebeli ce au avut loc in regiunea Shan, situata in apropierea graniței cu China, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Un incendiu urmat de explozii in serie a avut loc joi la un depozit de munitie din apropiere de Harkov, nu departe de teritoriile separatiste din estul Ucrainei, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. Un foc a carui cauza este deocamdata necunoscut s-a declansat in timpul lucrarilor de…

- Situatia din estul Ucrainei se agraveaza. Doar in ultimele 24 de ore, cinci militari ucraineni au fost raniti. Starea a doi dintre ei este grava. Armanta ucraineana sustine ca, noaptea trecuta, insurgentii le-au atac pozitiile de peste 50 de ori.

- Misiunea de 1.000 de observatori a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va putea sa mai ramana in Ucraina inca o luna, a decis OSCE joi la Viena, relateaza agentia DPA. ''Negocierile nu sunt usoare, dar putem fi mandri de rezultate'', a scris pe Twitter emisarul…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.