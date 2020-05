Doi militari ucraineni au fost răniţi pe frontul din Donbas Doi militari ucraineni au fost raniti pe frontul din Donbas, in urma atacurilor lansate in ultimele ore de gruparile armate ale Federatiei Ruse stationate ilegal in zona separatista din estul Ucrainei – informeaza, vineri dimineata, Comandamentul Operatiunii Fortelor Unite, potrivit rador.ro. Conducerea misiunii militare desfasurate de armata ucraineana in Donbas sustine ca, in ultimele 24 de ore, rebelii au lansat 15 atacuri armate impotriva soldatilor Ucrainei, utilizand arme interzise de acordurile de pace de la Minsk. Militarii ucraineni, la randul lor, au raspuns acestor atacuri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o luna dupa ce armata a preluat conducerea Spitalului Județean din Suceava, medicii militari se pregatesc sa predea ștafeta. Au repus pe șine principala unitate medicala a județului, aflata in epicentrul pandemiei de COVID in Romania.

- Doi militari ucraineni au fost raniti in atacurile lansate de rebelii prorusi din Donbas – a informat sambata dimineata Comandamentul Fortelor Unite, potrivit rador.ro.Potrivit militarilor ucraineni, in ultimele 24 de ore separatiștii au lansat zece atacuri asupra pozițiilor fortelor armate…

- Astfel, aproximativ 70 dintre militarii dislocați de Armata Romaniei in Afganistan, in cadrul misiunii NATO “Resolute Support”, in Irak – misiunea de tip coalitie “Inherent Resolve” si in Republica Centrafricana – misiunea Uniunii Europene de instruire si consiliere, vor fi repatriati, informeaza MApN.…

- Ambasada SUA la Kiev a emis o declaratie in care subliniaza ca Washingtonul cere Rusiei sa inceteze focul in Donbas si sa paraseasca teritoriul Ucrainei , scrie, vineri, agentia de presa RBC.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu doreste sa consume toti cei cinci ani ai mandatului sau pe incercarile de a pune in aplicare acordurile de la Minsk privind rezolvarea conflictului din Donbas, de aceea isi acorda termen de un an pentru a ajunge la un progres in discutiile…

- Un amestec periculos de teama si fake news despre coronavirus a starnit proteste violente in Ucraina, desi nu exista cazuri confirmate in aceasta tara. Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat ca e-mailul fals care se presupunea ca a fost trimis de la Ministerul Sanatatii a fost trimis din afara…

- Kremlinul continua sa duca o strategie de escaladare in Donbas (estul Ucrainei), ceea ce reprezinta o incalcare grava a obligatiilor asumate de Rusia in calitate de participant la acordurile de la Minsk, a declarat marti seara ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Serghei Kislita, abordand problema…

- BUCUREȘTI, 14 feb – Sputnik. Vladimir Putin și Vladimir Zelenski au discutat telefonic despre pregatirile pentru urmatoarea intrevedere a liderilor in formatul normand, a anunțat oficiul președintelui Ucrainei. Cei doi liderii au menționat necesitatea activizarii lucrarilor grupului de contact…