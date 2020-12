Stiri pe aceeasi tema

- Europa a depasit sambata pragul de 400.000 de morti din cauza covid-19, iar aceste bilanturi in Franta si Italia au depasit pragul de 50.000, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, fapte marcante si un rezumat al evolutiei pandemiei in lume. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre…

- Doua grupuri cu un total de 11 migranti din Afganistan au fost descoperite de autoritati cand incercau sa iasa ilegal din tara, strainii fiind ascunsi in doua camioane cu marfa care urmau sa plece in Germania si Norvegia. Ambele camioane au fost verificate, in ultimele 24 de ore, in Punctul de Trecere…

- Noua migranti din Afganistan au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, incercand sa iasa ilegal din Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, ascunsi in doua camioane cu marfa. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera Arad, remis vineri, primul camion cu migranti…

- Aproape 5.000 de pui de foca au fost gasiți fara viața pe coasta Namibiei, in Peninsula Pelican Point. Organizatia Ocean Conservation avertizeaza ca "ne aflam in pragul unei catastrofe", potrivit Reuters.

- Mii de pui de foca au murit pe o coasta a Namibiei, in Peninsula Pelican Point, o destinatie turistica cunoscuta pentru coloniile de foci si scoala de delfini, motivele nefiind cunoscute inca, potrivit organizatiei Ocean Conservation Namibia (OCN), transmite Reuters, citata de News.roImagini…

- Gheorghe Nica, un roman in varsta de 43 de ani care detine si cetateania britanica, si-a recunoscut miercuri vinovatia partiala in legatura cu moartea a 39 de migranti vietnamezi, informeaza Reuters.

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca sunt 525 de focare de pesta porcina africana active in tara, la nivelul a 40 de judete. In Ialomita, 158 de mistreti au fost gasiti morti si 31 au fost vanati.

- Cei doi detinuti faceau tratament pentru diverse afectiuni medicale. Luni dimineata, acestia au fost gasiți in pat, fara semne vitale. Nu s-au gasit semne de violența. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, astazi, in jurul orei 7.00, conducerea Penitenciarului Giurgiu…