Doi membri ai organizației Salvați copiii, dați dispăruți în Myanmar Organizatia nonguvernamentala Salvați copiii a anuntat ca doi membri ai personalului sau in Myanmar au fost dati disparuti dupa ce trupurile calcinate a peste 30 de persoane au fost descoperite in vehicule incendiate in estul tarii, sambata, informeaza AFP si dpa. “Avem confirmarea ca vehiculul lor privat a fost atacat si incendiat”, in timpul unui atac comis vineri in statul Kayah, in estul tarii, atac pe care un grup de supraveghere l-a imputat armatei, a anuntat organizatia Save the Children (Salvați copiii), intr-un comunicat, citat de Agerpres. Ramasitele a circa 30 de persoane, printre care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

