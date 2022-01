Doi medici, un poliţist și un fost viceprimar, arestaţi pentru vaccinări fictive Procurorii din Calafat au cerut si obtinut, saptamana trecuta, arestarea preventiva a sase persoane acuzate de inșelaciune, complicitate la inselaciune, fals informatic și instigare la fals informatic. Printre inculpati se numara un medic de familie, un politist, un fost viceprimar si un candidat la functia de primar. Potrivit oamenilor legii, medicul de familie ar fi inregistrat in Registrul Electronic al Vaccinarilor mai multe persoane din județul Dolj, desi nu erau vaccinate impotriva COVID-19. Tot saptamana trecuta, in arest a ajuns un alt medic de familie. Acesta este cercetat intr-un dosar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

