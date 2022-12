Un medic chirurg pediatru de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Zalau au fost retinut, miercuri, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, iar un al doilea medic cu aceeasi specializare al aceleiasi unitati medicale a fost plasat sub control judiciar, cei doi fiind acuzati de luare de mita in forma continuata, potrivit Agerpres."Din probele administrate in cauza pana la acest moment a rezultat faptul ca, in perioada 2021 - 2022, in mod repetat si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Jidveianu Nicolae-Horia, in calitate de medic primar chirurg si ortoped…