- Republica Moldova a primit oferta de gaze din Kazahstan, dar ea a fost retrasa la presiunea Moscovei, scrie Știri.md citandu-l pe bloggerul Dumitru Ciorici."O echipa de negociatori din Kazahstan a incercat sa abordeze reprezentanți din Guvernul Republicii Moldova cu scopul de a vinde gaz in…

- Mitropolitul Vladimir a adresat un mesaj catre autoritațile din Chișinau prin care ii indeamna sa nu promoveze legile și acțiunile, care sint in contradicție cu religia, istoria și cultura poporului. "Biserica atrage atenția in mod special autoritaților asupra momentului crucial din istoria neamului!…

- O plantatie cu circa 45 de soiuri de ziziphus a Institutului Științifico-Practic de Horticultura și Tehnologii Alimentare din municipiului Chișinau este pradata in fiecare seara. Deși sunt verzi, fructele exotice sunt rupte și comercializate in piete.

- Gradinița de copii din satul Beșalma al raionului Comrat din Gagauzia au primit carți noi in limba rusa, drept cadou din partea Centrului Rus de Știința și Cultura: povești, povestiri, poezii, abecedar și "carti de colorat" utile. Toate carțile sint colorate, frumoase și foarte folositoare. Potrivit…

- Unul dintre cei mai buni jucatori ai naționalei Moldovei de fotbal in sala, Cristian Obada a revenit in campionatul national. Jucatorul s-a transferat la formatia Clic-Media din Chisinau. Obada va evolua la noua sa echipa cu numarul 15 pe tricou.

- Republica Moldova și Ucraina vor actualiza in curand Acordul privind comerțul liber reciproc. Potrivit agenției Infotag, acest lucru va fi facilitat de Protocolul interguvernamental cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber, semnat la Chișinau de prim-miniștrii celor doua țari, Natalia…

- Avionul prezidențial nu a putut decola de la București din cauza ceții dese de pe aeroportul de la Chișinau. Conditiile meteo au dat peste cap programul festiv de astazi, din capitala Moldovei. Astfel, evenimentele dedicate implinirii celor 30 de ani de Independența se amana cu aproximativ o ora, anunta…

- In pofida pandemiei COVID-19, in anul trecut a crescut numarul de milionari in Moldova. Majoritatea lor locuiesc la Chișinau. {{542937}}In 20202 venituri de cel puțin un milion de lei au inregistrat 2692 de cetațeni. Pentru comparație, in 2016 și 2017 am avut 1549 și, respectiv, 1792 milionari, relateaza…