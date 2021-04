Doi marinari români, răniţi pe o navă aflată în Malaezia Navigatorii romani, aflați pe vasul Rapallo, in Malaezia, au suferit arsuri pe 40-50% din suprafata corpului, dupa ce au fost atinsi cu combustibil incins cand lucrau in sala masinilor, informeaza News.ro , care preia un comunicat al Sindicatului Liber al Navigatorilor. Incidentul, petrecut cand cei doi marinari isi efectuau serviciul in sala masini, a avut loc in noaptea de 7 spre 8 aprilie. „Navigatorii au fost internati de urgenta la spitalul municipal din Dickson si vor fi transferati la spitalul de arsi Manipal Hospital din Klang. Nava este acoperita de un contract ITF si are o asigurare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

