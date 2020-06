Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, pe drumul național 18 s-a produs un accident rutier in care au fost implicați doi maramureșeni care se deplasau spre casa din județul Constanța. Nu au fost persoane ranite sau accidentate. Echipajele de poliție și cele medicale sosite la locul producerii accidentului au constatat…

- Situație delicata la un centru de batrani din județ, unde 45 din cei 56 de locatari au fost depistați cu COVID-19! Ei au fost testați dupa ce 5 dintre angajații centrului pentru persoane varstnice au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un nou caz de coronavirus a fost inregistrat in Maramures. Grupul de Comuncare Strategica (GCS) a comunicat ca este al 68-lea maramuresean infectat cu acest virus de la inceputul pandemiei si pana acum. Persoana nou infectata ar fi o baimareanca angajata a societatii de care furnizeaza servicii de apa…

- Situatie dificila la azilul de batrani din satul Iabloana din raionul Glodeni. La doua saptamani de la depistarea focarului de COVID-19, 20 din cei 46 de varstnici infectati sunt internati la spitalul raional. Alti doi si-au pierdut viata din cauza virusului.

- Un numar de 16 cadre medicale si trei angajați TESA de la Spitalul „Colentina” au fost depistati pozitiv cu COVID-19. Toate persoanele infectate sunt asimptomatice si sunt internate in acest moment in Spitalul „Colentina”, anunța Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale București(ASSMB).In…

- Situatie desprinsa parca din filme, in judetul Constanta, pe fondul epidemiei de Coronavirus. La externarea din spital, un locuitor dintr o comuna constanteana a constatat ca a ramas fara casa, fiind dat afara, spune acesta, de catre fosta proprietara, intoarsa in tara din Italia din cauza epidemiei…

- In regiunea transnistreana au fost confirmate 18 cazuri noi de infectare cu COVID-19. In total, au fost raportate 153 de cazuri, dintre care 96 in Tiraspol. In acelasi timp, numarul deceselor in stanga Nistrului a ajuns la sapte.

- Ziarul Unirea Miroslav Giuchici jr, fost atacant al Unirii Alba Iulia, depistat pozitiv cu COVID-19 | Situație disperata in familie, 5 membri infectați, inclusiv tatal sau Miroslav Giuchici jr, fostul atacant al Unirii Alba Iulia in doua mandate, primul dintre ele in perioada 2002-2003, cand s-a reușit…