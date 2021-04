Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul prezentator Dani Oțil de la „Neatza cu Razvan și Dani” are un frate cu patru ani mai mare, pe nume Dorin. Cei doi nu au avut o relație prea stransa in copilarie, potrivit Antena 1 . Deși Dani Oțil este destul de rezervat cand vine vorba de detaliile cu privire la viața lui personala, el a…

- O echipa de studenți de la Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara participa in finala European Human Rights Moot Court Competition, un concurs european organizat de Asociația Europeana a Studenților de la Drept, care se axeaza pe drepturile omului. Competiția consta in simularea unui proces…

- Asa cum era de asteptat, CFR 1933 Timisoara nu s-a impiedicat in turneul final al Ligii 2 la futsal. „Leoparzii” si-au adjudecat locul 1 la Sebes dupa trei victorii categorice si vor evolua in editia urmatoare a Ligii I. Ultimul joc, disputat azi, a fost transat cu 8-3 in fata celor de la Metropolitan…

- Lotul național de Tineret antrenat de Relu Auraș a dat lovitura la puternicul turneu internațional din Serbia, unde a avut noua boxeri din zece pe podium. Lotul național de box pentru Tineret antrenat de Relu Auraș este pregatit pentru Campionatul Mondial din aprilie, din Polonia. O arata performanța…

- Dupa cele trei victorii de la ultimul turneu de sala al ligii secunde, CFR a obtinut si biletele pentru a intra in Cupa Romaniei. Asadar, un prim turneu al acestei competitii s-a disputat in weekend la Sf. Gheorghe. In meciul contand pentru optimile de finala, CFR a dispus de o echipa din prima liga,…

- Actorul Octavian Cotescu s-a nascut la 14 februarie 1931, la Dorohoi, judetul Botosani. A urmat Liceul National din Iasi intre 1942 si 1944, cand s-a inscris la Liceul Militar, mutat de la Iasi la Timisoara si, apoi, la Pitesti (desfiintat in 1945). Revenit la Iasi, a reluat cursurile Liceului National,…

- Rezultat foarte bun obținut de trei elevi din Timișoara la Olimpiada Internaționala Online de Lingvistica – 2021. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, au participat peste 700 de elevi din 35 țari. Cel mai bun rezultat al competiției l-a obținut elevul Vlad Ștefan Oros de la Liceul…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a incheiat vacanța, iar acum se pregatește de debutul in noul an. Baieții lui Danuț Pascu vor avea un meci teoretic ușor in primul joc oficial de la reluare, cu Brașovul, formație nou-promovata. Partida este programata sambata, de la ora 18.00 și se va disputa…