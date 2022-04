Stiri pe aceeasi tema

- Doi britanici capturați in Ucraina de militarii ruși au aparut luni la o televiziune de stat din Rusia și au cerut sa fie schimbați cu un politician pro-rus care este reținut de autoritațile ucrainene. Shaun Pinner și Aiden Aslin au vorbit separat, la indicațiile unui barbat neindentificat.

- Serviciile ucrainene de securitate (SBU) au publicat luni o inregistrare video in care apare deputatul Viktor Medvedciuk, un om de afaceri apropiat presedintelui rus Vladimir Putin care a fost arestat recent, in care cere ca, in schimbul eliberarii sale Rusia sa elibereze militari si civili din orasul…

- Televiziunea publica rusa difuzeaza luni apelul a doi prizonieri, pe care-i prezinta drept cetatenii britanici Shaun Pinner si Aiden Aslin, luati prizonieri in timpul unor confrutnari armate in Ucraina, in care acestia ii cer premierului Boris Johnson sa le negocieze eliberarea, relateaza AFP.…

- Boris Johnson, cel care i-a facut o vizita lui Volodimir Zelenski la Kiev, a intrat pe lista neagra a Moscovei. Rusia a anuntat ca a decis interzicerea intrarii pe teritoriul sau pentru premierul britanic, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apararii Ben Wallace si alti zece membri ai guvernului…

- Autoritațile ucrainene spun ca politicianul pro-rus Viktor Medvedciuk, arestat marți noapte, planuia sa fuga din Ucraina in Transnistria in momentul in care a fost capturat, relateaza Sky News.

- Petr Aven, unul dintre oligarhii ruși sancționați de Marea Britanie dupa ce țara sa a invadat Ucraina, a ramas fara bani și e disperat. Nu are resurse financiare sa se adreseze instanței și, oricum, avocații britancii nu vor sa-i apere pe oligarhii ruși, anunța b1tv.ro. Fii la curent cu cele…

- Miliardarul rus Roman Abramovici, 55 de ani, a transmis sambata seara, 26 februarie, intr-un comunicat postat pe site-ul clubului Chelsea Londra , ca incredinteaza conducerea gruparii londoneze administratorilor fundatiei clubului. Mutarea vine pe fondul razboiului dintre Rusia și Ucraina. „In cei aproape…

- Marea Britanie este pregatita sa desfasoare 1.000 de soldati suplimentari in cazul unei "crize umanitare" legata de tensiunile din Ucraina, a anuntat miercuri seara premierul britanic Boris Johnson, care se deplaseaza joi la Bruxelles si Varsovia, noteaza AFP, citata de