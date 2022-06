Stiri pe aceeasi tema

- Alerta maxima in Suceava, unde doi lei au scapat din cușca la Gradina Zoologica din Radauți. Autoritațile au emis joi, 9 iunie, un mesaj RO-Alert și ii indeamna pe cetațeni sa evite zona.„A fost semnalata prezența necontrolata a doi lei in municipiul Radauți, in proximitatea Zoo. Evitați zona și fiți…

- Alerta intr-un carteir din Targoviste. Un mesaj RO-ALERT a anuntat faptul ca in cartierul Priseasca a fost vazut un leu. "A fost semnalata prezenta unui animal salbatic (leu) in mun. Targoviste, cartier Priseaca, zona statia peco Helene! Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de…

