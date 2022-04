Stiri pe aceeasi tema

- O cetateana a Ucrainei a incercat sa treaca ilegal peste frontiera vamala R. Moldova o suma de 63.900 de dolari americani. Fiind depistata in cadrul controlului vamal, aceasta s-a justificat prin faptul ca nu stia despre procedura legala privind declararea valutei.

- Noi acuzatii la adresa majoritatii parlamentare. Deputatii Partidului SOR sustin ca Secretariatul Parlamentului a decis sa ofere tuturor deputatilor un ajutor de Paste in suma de 800 de lei, iar banii ar fi fost luati din contul pensionarilor.

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat miercuri ca incidentul in care un barbat a intrat cu mașina in gardul ambasadei poate fi numit „un adevarat atac terorist”. „Astazi, dimineața devreme, a avut loc de fapt un atac terorist, deși exista multe circumstanțe care fac acest incident…

- Moldova a primit prima donatie medicala din fondurile de rezerva ale Uniunii Europene. Lotul, in valoare de patru milioane de euro, este destinat asistentei medicale a celor peste 100 de mii de refugiati ucraineni din tara noastra.

- Mai multi moldoveni, inclusiv din diaspora, le cer autoritatilor sa anuleze decizia prin care a fost inchis spatiul aerian al Moldovei si sa permita zborurile civile dinspre si spre Moldova, in situatia in care restrictiile de zbor impuse in contextul razboiului din Ucraina sunt trecute cu vederea cand…

- R. Moldova a primit, dar urmeaza sa mai primeasca mai multe loturi de ajutor umanitar destinat refugiaților ucraineni, in valoare de aproximativ 750 mii de euro. Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, a declarat ca este vorba despre bunuri necesare pentru dotarea centrelor de cazare temporara a refugiaților,…

- Terrence Leonard Tisdell (23 de ani) este noul transfer efectuat de FC Botoșani. Jucatorul din Liberia și-a pus semnatura pe un contract valabil pe un sezon și jumatate cu gruparea din Moldova. Atacantul a facut pregatirea de iarna alaturi de lotul lui Marius Croitoru, iar in cursul zilei de luni transferul…

- Fondatorul asociatiei "Impreuna pentru A8", Ionel Apostol, sustine, dupa accidentul din judetul Iasi soldat cu sapte morti, ca, daca mai exista cineva care avea dubii asupra necesitatii constructiei de autostrazi in Moldova, atunci a primit azi raspunsul, potrivit news.ro. Ionel Apostol scrie,…