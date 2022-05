Doi jurnaliști români, reținuți în Transnistria câteva ore. Prin ce au trecut Doi jurnaliști romani de la postul de televiziune Digi 24 au fost reținuți timp de 6 ore in Tiraspol, regiunea Transnistria, fiind eliberați dupa ce MAE de la București și OSCE au intervenit la autoritațile din Republica Moldova. Cei doi jurnaliști nu au mai raspuns apelurilor redacției, astfel ca au fost alertate autoritațile. MAE spune […] The post Doi jurnaliști romani, reținuți in Transnistria cateva ore. Prin ce au trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

