- Doi jurnaliști de la Digi24 au fost reținuți, timp de 6 ore, in Tiraspol, regiunea Transnistria, unde faceau o serie de reportaje. Cei doi au fost eliberați la intervenția Ministerului Afacerilor Externe de la București, ale autoritaților moldovene și ale OSCE. ”Eram in regiunea transnistreana și, dupa…

- Incidentele care au avut loc in ultimele ore in Transnistria constituie o escaladare a tensiunilor si au fost provocate din interiorul regiunii separatiste transnistrene, a declarat marti presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate, pe care il convocase…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova condamna cu fermitate recunoasterea de catre Federatia Rusa a „independentei” entitatilor separatiste din regiunile de est ale Ucrainei. Aceasta decizie a fost precedata de o campanie de presiune politico-militara asupra Ucrainei…