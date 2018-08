Stiri pe aceeasi tema

- Lira turceasca a inregistrat, in ultimele saptamani, cea mai abrupta scadere din istoia piețelor emergente, iar semnele unei reveniri nu se vad inca. Lira turcească a pierdut vineri 17% din valoare în fața dolarului, aceasta fiind cea mai mare scădere de la criza bancară din…

- Asta pentru ca boala este usor transmisibila de la persoanele infectate la cele sanatoase, dar neimunizate, iar daca in Romania circa 90% din populatie este vaccinata, nu este cazul vasluienilor stabiliti de mult in strainatate, unde rujeola nu exista. Vara trecuta, autoritatile vasluiene s-au confruntat…

- Mai multe sute de persoane - personalitati din mass-media, apropiati si anonimi - au adus un ultim omagiu marti la Moscova celor trei jurnalisti rusi care au fost ucisi saptamana trecuta in Republica Centrafricana, unde efectuau o ancheta despre activitatile societatii de mercenari rusi Wagner in…

- Tanara palestiniana Ahed Tamimi, eliberata duminica dintr-un penitenciar din Israel unde a fost inchisa pentru lovirea unui soldat israelian, a lansat un apel la continuarea rezistentei anti-israeliene in Cisiordania ocupata, transmite Reuters. Tamimi (17 ani) a devenit un personaj cunoscut dupa ce…

- Starul muzicii pop britanice Cliff Richard a castigat un proces cu BBC, intentat pentru incalcarea vietii private, dupa ce postul de televiziune public din Marea Britanie a difuzat in direct o perchezitie efectuata de politie in resedinta artistului, in 2014, potrivit Reuters.

- Un tribunal din Myanmar i-a pus sub acuzare, luni, pe doi jurnalisti ai agentiei de presa britanice Reuters pentru obtinerea de documente de stat secrete, dupa sase luni de audieri preliminare in acest caz, transmit agentiile de presa internationale, conform agerpres.ro. Judecatorul Ye Lwin…

- Autoritatile turce au dispus arestarea a 132 de persoane in cadrul anchetei nationale indreptate impotriva sustinatorilor lui Fethullah Gulen, care traieste in SUA, considerat a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza marti Reuters, informeaza Agerpres.Marti…

- Arheologii au descoperit cu ajutorul dronelor peste 25 de geoglife in desertul din sudul statului Peru, in apropierea faimoaselor linii Nazca, a informat luni un responsabil din cadrul Ministerului Culturii, citat de Reuters, informeaza Agerpres.Majoritatea acestor geoglife recent descoperite,…