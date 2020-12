Doi jurnaliști de la un post de televiziune rusesc, arestați în Turcia Doi jurnaliști de la postul de televiziune rus NTV au fost arestați de poliție în Turcia, a anunțat vineri canalul tv într-un comunicat, potrivit AFP.

Joi dimineața, "jurnalistul Alexeï Petrushko și cameramanul sau Ivan Malychkine au informat redacția ca au fost arestați de polițiști (...) la Istanbul", se arata în comunicat.

Joi seara, aceștia erau înca reținuți, potrivit unui mesaj trimis colegilor sai de Petrushko și citat de canal.

Ambii lucreaza pentru programul &"Tsentralnoïe televidenie&" care se poziționeaza ca o emisiune saptamânala,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se opune unei intiative a Turciei de a-si instala un post de observare militar independent in teritoriul Azerbaidjanului, fapt ce a provocat dezacorduri intre cele doua parti, relateaza Reuters, care citeaza o sursa de la Ankara.

- CHIȘINAU, 20 nov - Sputnik. Președintele Parlamentului moldovean, Zinaida Greceanii, a discutat cu ambasadorul rus Oleg Vasnețov actuala agenda bilaterala moldo-rusa. "Am discutat subiecte de actualitate ale colaborarii bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusa. Am reiterat existența…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Retragerea militarilor din cadrul milițiilor populare din Nagorno-Karabah din regiunile care trec, in condițiile acordului, sub controlul Baku a incetinit, dar continua, in ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat pentru RIA Novosti o sursa de la cartierul…

- CHIȘINAU, 10 nov - Sputnik. Chestiunea privind statutul regiunii Nagorno-Karabah este menționat in declarația președintelui rus Vladimir Putin, a prim-ministrul armean Nikol Pașinian și a președintelui azer Ilham Aliev. Acest lucru a fost menționat de reprezentantul oficial al Ministerului rus de…

- Duminica, dupa sase saptamani de lupte grele, Azerbaidjanul a anuntat ca a capturat orasul Susa, cunoscut de catre armeni drept Susi, care este situat pe un munte de unde se vede orasul Stepanakert. Liderii din Nagorno Karabah au negat duminica pierderea controlului asupra orasului, iar premierul…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat luni seara ca a semnat un acord ''dureros'' pentru a pune capat luptelor in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Regulile sunt pentru muritorii de rand - Ministrul Nelu Tataru, surprins la restaurant intr-un…

- "Elicopterul Mi-24 a suferit tiruri venind de la sol de la un sistem portabil de aparare aeriana", a mentionat ministrul intr-un comunicat. "Doi membri ai echipajului au murit, iar un altul a fost evacuat cu rani de gravitate medie", a adaugat sursa. Aparatul de zbor a fost lovit in jurul orei locale…