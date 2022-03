Stiri pe aceeasi tema

- Reporterul Stefan Weichert si fotograful Emil Filtenbord Mikkelsen au fost raniti cu focuri de arma in timp ce realizau un reportaj pentru publicatia daneza Ekstra Bladet, langa orasul Ohtirka, la circa 50 de kilometri de frontiera Ucrainei cu Rusia.Cotidianul Ekstra Bladet a anuntat miercuri ca cei…

- Peste 100 de civili au murit pana acum in razboiul declansat de Rusia in Ucraina, conform estimarilor Natiunilor Unite, transmite dpa. In plus, peste 300 de civili au fost raniti, conform anuntului facut luni de biroul Inaltului comisar pentru drepturile omului Michelle Bachelet. Printre civilii care…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…

