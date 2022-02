Stiri pe aceeasi tema

- Doi jurnalisti danezi au fost raniti sambata, 26 februarie, dupa ce au fost impușcați in nord-estul Ucrainei, dar viata lor nu este in pericol, a anunțat cotidianul danez Ekstra Bladet , unde cei doi sunt angajați ca freelanceri, potrivit Agerpres .Reporterul Stefan Weichert si fotograful Emil Filtenborg…

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti sase raniti marti in bombardamente ale separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei, a anuntat armata, noteaza AFP.„Un soldat a fost ucis” in regiunea Lugansk, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al armatei, Pavlo Kovalciuk, fara a preciza unde au fost raniti…

- Mai mulți jurnaliști internaționali, veniți in regiunile separatiste din estul Ucrainei pentru a relata situația de acolo, au ajuns sub tirurile de artilerie, in dupa-amiaza zilei de sambata, in regiunea Novoluganskoe, la nord de orașul Horlivka, controlat de rebeli, relateaza The Guardian.

- Peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de rebeli din estul Ucrainei au primit cetațenia rusa și pașapoarte intr-o procedura rapida, considerata ca o incercare a Rusiei de a-și marca influența pe scara larga in regiune, transmite Euronews. Pe langa acordarea in procedura accelerata a cetațeniei…

- Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) confirma apariția unor incidente de-a lungul liniei de demarcație dintre regiunea controlata de rebelii sprijiniți de Rusia și teritoriile unde se afla forțele guvernamentale. Conform Mediafax , mai multe bombardamente au avut…

- YouTube a inchis conturile folosite de separatiștii pro-ruși in estul Ucrainei, a confirmat platforma, transmite Euronews. O serie de canale legate de separatiști au fost inaccesibile „din cauza nerespectarii regulilor comunitații YouTube”. Inchiderea vine pe fondul tensiunilor sporite dintre Occident…