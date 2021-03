Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a pierdut, sambata, la Soci, primul meci din editia 2021 a Rugby Europe Championship, care conteaza si in calificarile pentru Cupa Mondiala din 2023, scor 18-13 (6-10), cu Rusia.

- La meciurile internationale dintre selectionatele de rugby ale Romaniei si Rusiei va fi decernata Cupa Kiseleff, trofeu acordat in onoarea contelui rus Pavel Kiseleff, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Rugby. "Incepand din acest sezon competitional meciurile directe dintre Romania…

- Naționala de rugby a Romaniei va debuta sambata, 6 martie, in ediția 2021 a Rugby Europe Championship, intr-un meci cu Rusia, la Soci. Pentru aceasta partida, prima pe care Stejarii o vor disputa dupa un an, staff-ul tehnic a stabilit un lot de 36 de jucatori, 22 de inaintași și 14 jucatori de treisferturi.…

- Selectionerul echipei nationale de rugby a Romaniei, Andy Robinson, a ales 50 de jucatori pentru participarea primei reprezentative in editia din acest an a Rugby Europe Championship, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Rugby, potrivit Agerpres. Nationala va debuta in Rugby…

- Prima reprezentativa de rugby a Romaniei va intalni, duminica, 7 februarie 2021, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, pe Belgia, in meciul restanța din ediția 2020 a Rugby Europe Championship. Programata inițial pentru ora 15.30, partida a fost devansata, urmand sa inceapa la ora 11.15, din cauza…

- Naționala de rugby a Romaniei pornește in acest sezon competițional cu un antrenor nou in staff-ul tehnic, Steve Scott. Acesta va pregati pachetul de inaintare, alaturandu-se astfel echipei tehnice formate din Andy Robinson, antrenor principal și Sosene Anesi (SCM Timișoara), antrenorul de treisferturi.…