Stiri pe aceeasi tema

- Jucatori sub 19 ani in lotul de seniori al Politehnicii, Doru Andrei si Denis Radu au fost pastrati in lotul final al nationalei Romaniei pentru turneul final EURO 2022 care incepe peste trei zile in Slovacia. Cu ei se afla si un fost alb-violet, portarul Alex Borbei, aflat acum la Lecce. Toti cei trei…

- Romania Wolves e denumirea sub care o selectionata a Ligii Nationale de rugby, practic, va reprezenta tara noastra in recent formata Rugby Europe Super Cup, a treia „treapta” la nivel continental. Proapata castigatoare a Cupei – SCM USAMVB Timisoara – are nu mai putin de zece sportivi chemati la actiunea…

- SCM Timisoara a pierdut primul joc din play-off-ul Ligii Nationale cu puternica CSO Voluntari, dar inca mai spera la o calificare-minune in semifinale. „Leii” au jucat marti seara in Ilfov si au deja maine acasa meciul 2, care trebuie castigat obligatoriu pentru a continua seria cu decisiv in deplasare.…

- Gica Hagi i-a semnat pentru Farul pe Jeremy Corinus, mijlocaș defensiv, și pe Ayrton Mboko, fundaș dreapta. Ambii au fost la Clinceni in sezonul acesta, dar au plecat de acolo cand au ințeles ca jucau gratuit. Farul iși completeaza lotul pentru sezonul viitor. Clubul lui Hagi a semnat contracte pentru…

- Un elev din Iasi a urcat cu mama sa in tren pentru a participa la o olimpiada organizata la Timisoara. Drumul a fost unul foarte lung, de 18 ore. Cei doi sperau sa se odihneasca la destinatie intr-un loc curat si linistitor. Au avut insa o surpriza neplacuta. Mama elevului a postat pe Facebook imagini…

- Campioana en-titre la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a invins vineri, in deplasare, formatia SCM OHMA Timisoara, scor 90-70 (42-33), in meci restant din etapa a 22-a a Ligii Nationale. Clujenii au avut un super prim sfert in care au marcat 32 de puncte, banațenii au replicat in perioada…

- Parteneriatul dintre SCM Rugby Timisoara si clubul-pepiniera Warriors Timisoara si-a aratat roadele. Vasile Plotuna si Raul Uzbasich au primit contracte de profesionisti si fac parte din lotul de seniori al castigatoarei Cupei Romaniei. In total sase tineri „razboinici” s-au pregatit cu SCM de anul…

- CSM CSU Oradea a caștigat meciul restant de pe terenul formației SCM OHMA Timișoara, scor 67-62, intr-o partida care a contat pentru etapa a 14-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. La data partidei, mai mulți bihoreni au avut COVID și clubul banațean a fost de acord cu amanarea. Insa astazi și echipa…