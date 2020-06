Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund s-a impus in deplasarea de la Paderborn, scor 6-1. Englezul Jadon Sancho (20 de ani) și marocanul Achraf Hakimi (21 de ani) au afișat mesaje in memoria lui George Floyd, americanul ucis de un polițist in Minneapolis. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții…

- Iordanescu jr. avea contract cu echipa din Medias pana pe 30 iunie, dar a renuntat la salariul pe urmatoarea luna, iar conducerea a fost de acord sa nu mai vina la echipa. Jucatorii sunt pregatiti de secunzii lui Edi. Cu toate acestea, programul este stabilit tot de antrenorul care a calificat…

- Antrenorul lui Bayern, Hansi Flick, a folosit timpul ramas pana la derby-ul cu Dortmund, programat maine, pentru a ”umbla” la orgoliul vedetelor. Daca invinge, liderul se distanțeza la 7 puncte. Derby-ul dintre Borussia Dortmund și Bayern Munchen va avea loc marți, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.RO…

- Clubul Hertha Berlin nu va fi penalizat dupa ce jucatorii au sarbatorit victoria impotriva celor de la Hoffenheim, cu scorul de 3-0, cu imbratisari si saruturi.Hertha Berlin a invins Hoffenheim cu scorul de 3-0. Jucatorii si-au manifestat fizic bucuria pentru victoria obtinuta, potrivit mediafax.ro.…

- Bundesliga, unul dintre cele mai tari campionate din Europa, a revenit in acest weekend, insa in condiții speciale. De exemplu, dupa gol, fotbaliștii nu mai au voie sa se imbrațișeze, ca masura de precauție impotriva raspandirii coronavirusului. Urmarește AICI meciul dintre Dortmund și Schalke! In partida…

- Antrenorul Lucien Favre (62 de ani) susține ca, dependenți de incurajarile suporterilor patimași, Borussia Dortmund va avea probleme sa se adapteze la noua situație, impusa de COVID-19, fara spectatori in tribune. Ce au in comun Borussia Dortmund și Craiova? Amandoua joaca la titlu și amandoua depind…

- Meciurile se vor disputa fara spectatori, cu un numar redus de oficiali si personal, pentru a reduce riscul de infectie. Mai multe echipe, precum Bayern Munchen, Borussia Dortmund si VfL Wolfsburg, au ales hoteluri din orasele lor, pentru a reduce timpul de deplasare la centrele de antrenament si aeroporturi…

- Dupa Leipzig, Schalke și Borussia Dortmund, campioana Bayern Munchen a reluat și ea pregatirea, chiar daca Bundesliga este momentat suspendata din cauza pandemiei de coronavirus. Jucatorii din cele cinci grupuri s-au pregatit pe trei terenuri și nu au putut comunica in timpul ședinței de pregatire.…