Doi jihadişti în posesie de arme, arestaţi în Bosnia Doi bosniaci suspectati de apartenenta la miscarea jihadista au fost arestati marti la Sarajevo, iar politia a confiscat arme si insemne ale gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat Parchetul din Bosnia, informeaza AFP.



'A fost gasita o anumita cantitate de arme, precum si grenade, munitii, incarcatoare de arme automate, cutite, veste antiglont si drapele care semanau cu insemne' folosite de 'gruparea SI', se spune intr-un comunicat, care nu precizeaza daca suspectii aveau sau nu intentia sa comita atacuri teroriste. De asemenea, nu sunt precizate nici varsta, nici identitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

