Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Militar București a anunțat miercuri ca doi jandarmi sunt urmariți penal in dosarul Pitești, deschis dupa ce un barbat de 63 de ani a murit. In același dosar, doi...

- Magistratii Tribunalului Arges au dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi politisti care au fost retinuti in cazul barbatului din Pitesti care a murit in urma interventiei agentilor. Decizia magistratilor nu este definitiva si a fost deja atacata de catre aparatorii celor doi. Potrivit prim-procurorului…

- Doi agenți de poliție care au participat la imobilizarea ucigașa de la Pitești asupra barbatului de 63 de ani au fost reținuți duminica pentru 24 de ore. Cei doi politisti sunt cercetati pentru purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, fiind schimbata incadrarea juridica. Potrivit…

- Doi politisti au fost retinuti, duminica, pentru interventia in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde avusese loc un incendiu, a anuntat prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, Marius Stefan. "Prin…

- Doi dintre polițiștii care l-au imobilizat pe barbatul aflat in stare de ebrietate și decedat in Pitești au fost reținuți pentru 24 de ore. Medicii legiști au declarat ca a murit in urma violenței.

- Doi agenți de Poliție au fost reținuți pentru 24 de ore in dosarul Pitești. Ei sunt cercetați intr-un dosar de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Procurorul care instrumenteaza cazul barbatului din Pitești, decedat in timp ce era imobilizat de polițiști, a anunțat ca doi agenți de Poliție au…

- Barbatul care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti avea o alcoolemie de 2 la mie, a declarat, duminica, medicul-sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei, intr-o conferinta de presa la Pitesti. "Laboratorul de toxicologie medico-legala m-a informat…

- Un dosar penal pentru purtare abuziva si ucidere din culpa a fost deschis in cazul barbatului care a murit, vineri, in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde izbucnise un incendiu. Cercetarile in acest caz au fost preluate de procurorii de la Parchetul…