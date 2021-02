Doi jandarmi din Alba au fost trecuți în corpul ofițerilor Miercuri, 3 februarie 2021, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba a avut loc ceremonia de trecere in corpul ofițerilor a doi subofițeri. Ceremonia a fost una restransa, cu respectarea masurilor de protecție sanitara. Astfel, plutonierul major Pașca Marius a promovat concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II in cadrul compartimentului Structura de Securitate, avand in prezent gradul de capitan. Proaspatul ofițer face parte din cadrul instituției noastre, avand peste 14 ani de activitate in spate. De asemenea, plutonierul adjutant Apetrei Dumitrel din cadrul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

