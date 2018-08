Stiri pe aceeasi tema

- La protestul organizat de romanii din diaspora in Piata Victoriei din Bucuresti au avut loc mai multe incidente intre manifestanti si jandarmi. Intr-o astfel de altercatie, in care a fost implicata si o femeie aflata intr-un scaun cu rotile si prietenul sau, aceasta s-a aruncat asupra lui pe asfalt…

- Zeci de mii de romani din tara si din strainatate s au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri din Piata Victoriei din Capitala. Pana la aceasta ora, 24 de persoane participante la mitingul diasporei din Piata Victoriei au avut nevoie de ajutor medical, intre acestea fiind trei jandarmi raniti…

- Una dintre persoanele suspectate ca ar fi agresat doi jandarmi la protestul care a avut loc pe 4 iulie, in Piața Victoriei, a fost identificata, fiind sesizat parchetul in acest caz. Este vorba despre un barbat de 37 de ani din Bacau.Alte patru persoane au primit amenzi, miercuri seara, de…

- Cateva sute de manifestanti protesteaza in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost prezent la protestul de miercuri din Piata Victoriei si povesteste pe Facebook ca a fost bruscat de jandarmi, care i-au adresat "Misca-te mai incolo, mosule!"."Daca un jandarm imi spune "Misca-te mai incolo, mosule!", nu ma supar: pot intelege…

- Alte sase persoane participante la manifestatia de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala au fost ridicate de jandarmi si duse la Sectia de Politie, anunta Jandarmeria, care spune ca acestea au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor. Intre cele sase persoane se afla si un jurnalist german,…

- Deși protestul a fost unul pașnic, jandarmii au gasit motive pentru a incerca sa impraștie cele cateva mii de oameni care au venit sa strige impotriva liderului PSD, a Guvernului și a modului in care parlamentarii Puterii au modificat legislația penala. Astfel, aproximativ 22 de protestatari au fost…