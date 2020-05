Doi jandarmi aflați în misiune au acordat primul ajutor victimei accidentului petrecut ieri, la Poiana Ampoiului Doi jandarmi aflați in misiune pe DN 74, nu au ezitat sa opreasca și sa acorde primul ajutor barbatului ranit in urma accidentului de ieri de la Poiana Ampoiului, aceștia acordandu-i primul ajutor și ramanand langa el pana la sosirea echipei medicale. Potrivit reprezentanților IJJ Alba, primii care au ajuns la fața locului au fost doi colegi jandarmi, care l-au culcat pe motociclistul accidentat pe o parte si l-au supravegheat pana la sosirea echipajului medical. Cei doi se aflau in misiune și l-au surprins pe barbatul accidentat intins pe jos. Reamintim ca ieri, in jurul orei 09.40, pe DN 74,… Citeste articolul mai departe pe zlatnainfo.ro…

Sursa articol si foto: zlatnainfo.ro

