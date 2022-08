Stiri pe aceeasi tema

- Va mai aduceti aminte de cuplul de italieni care a plecat in vacanta la Cracovia, insa la sosire si-a dat seama ca a ajuns in Romania, la Craiova? Acesti oameni sunt, in continuare, in Romania. Au luat decizia de a-si petrece vacanta in tara noastra. Angajații Aeroportului din Craiova i-au „verificat”…

- Echipa Aeroportului International Craiova i-a contactat pe italienii care doreau sa ajunga in vacanta la Cracovia, dar au aterizat la Craiova, acestia spunand ca, in ciuda incidentului, vacanta lor “merge foarte bine”. “Aventura lui Massimo si Paola a devenit cunoscuta odata cu aterizarea lor la Craiova…

