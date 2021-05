Doi israelieni, răniţi într-un atac cu cuţitul la Ierusalim / Atacatorul, un palestinian, a fost ucis VIDEO Doi israelieni - dintre care unul este militar - au fost raniti luni prin înjunghiere, în apropierea unei statii de tramvai, în Ierusalimul de Est, de catre un palestinian care a fost ucis prin împuscare de catre forte de ordine, în contextul unor tensiuni puternice între israelieni si palestinieni, în pofida unui armistitiu, au anuntat politia si armata israeliene, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Fortele de ordine de la fata locului au &"tras si ucis atacatorul&", a declarat AFP un purtator de cuvânt al politiei israeliene, Micky Rosenfeld,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca are nevoie de 7 milioane de dolari pentru a putea „raspunde complet” la criza umanitara din Fașia Gaza și din Cisiordania ocupata, relateaza Reuters . Apelul OMS vine pe fondul luptelor israeliano-palestiniene, in urma carora aproape 240 de oameni…

- In total, de la reizbucnirea conflictului, au murit peste 150 de oameni. In Fasia Gaza sunt aproximativ 350 de romani. Ministerul Afacerilor Externe de al Bucuresti a transmis ca este pregatit pentru a oferi sprijin celor care au nevoie.Un singur atac cu racheta al armatei israeliene a ucis zece membri…

- Potrivit armatei israeliene, una dintre rachete a cazut pe teritoriul sirian, iar celelalte doua au lovit zone nelocuite din nordul Israelului.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a transmis ca ”trei explozii” au fost auzite in apropiere de Quneitra, in Siria, la frontiera cu Inaltimile…

- Potrivit armatei israeliene, una dintre rachete a cazut pe teritoriul sirian, iar celelalte doua au lovit zone nelocuite din nordul Israelului.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a transmis ca ”trei explozii” au fost auzite in apropiere de Quneitra, in Siria, la frontiera cu Inaltimile…

- Armata israeliana a lansat in Gaza, in aceasta dimineața, cea mai ampla oprațiune militara de la inceputul saptamanii. La operatiune au participat 160 de avioane si 40 de tancuri, iar raidurile au vizat in special reteaua de tuneluri de sub Gaza ale militantilor din miscarea Hamas. Bombardamente au…

- O ploaie de 130 de rachete lansata de Hamas a lovit Tel Aviv și imprejurimile sale, marți seara, la o zi dupa ce forțele aeriene israeliene au distrus o cladire de 10 etaje in care iși aveau birourile lideri islamiști palestinieni. In noaptea de miercuri atacurile au continuat iar armata israeliana…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…

- Israelul a administrat doua doze de vaccin impotriva COVID-19 la peste jumatate dintre cei 9,3 milioane de locuitori ai sai, a anuntat joi Ministerul israelian al Sanatatii, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Ministrul israelian al sanatatii Yuli Edelstein le-a cerut israelienilor „sa respecte…