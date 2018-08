Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Guvernul Irakului nu este de acord cu sanctiunile impuse de Statele Unite regimului din Iran, dar se va conforma acestor masuri pentru a-si proteja interesele, a declarat marti premierul irakian, Haider al-Abadi.

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Studenta sau spioana? Este o intrebare care a aparut dupa arestarea unei tinere din Rusia aflate in prezent in Statele Unite si care isi cauta inca raspunsul. Daca seful diplomatiei ruse acuza ca este vorba de un dosar intocmit in baza unor „acuzatii false“, Departamentul american al Justitiei vede…

- Actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului California, i-a transmis presedintelui Donald Trump, prin intermediul unei inregistrari video, ca a facut de ras Statele Unite prin comportamentul pe care...

- Departamentul american al Justitiei a inculpat, vineri, 12 agenti ai serviciilor de informatii ruse suspectati de atacuri cibernetice comise in timpul scrutinului prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, informeaza Mediafax citand agentia Associated Press.

- "In Germania, urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar si din codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste pana la masuri disciplinare si chiar pedepse considerabile cu privare de libertate", precizeaza…

- Spania și Iran se dueleaza marți seara, de la ora 21:00, intr-un meci din Grupa B de la CM 2018. Printre jucatorii iranieni care vor incerca sa le faca viața grea spaniolilor se afla cațiva cu povești interesante, scrie gsp.roAlireza Beiranvand, portarul titular, a fost cioban la oi cand era copil.…