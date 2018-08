Stiri pe aceeasi tema

- Doi iranieni care au adunat informatii despre oponenti ai regimului de la Teheran si au facut in secret fotografii unor institutii evreiesti din Statele Unite au fost acuzati luni de spionaj in beneficiul guvernului iranian, transmite AFP. Potrivit ministerului Justitiei, americano-iranianul…

- Qatar a promis miercuri ca va investi 15 miliarde de dolari in economia turca, oferind un nou sprjin pentru redresarea lirei, dupa ce Banca Turciei a restrans lichiditatile si a limitat vanzarile monedei, transmite Reuters. Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investiţii…

- Qatar a promis miercuri ca va investi 15 miliarde de dolari in economia turca, oferind un nou sprjin pentru redresarea lirei, dupa ce Banca Turciei a restrans lichiditatile si a limitat vanzarile monedei, transmite Reuters. Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investiţii…

- Oficialii din cadrul ambasadei ruse la Washington se vor intalni joi cu Maria Butina, femeia care a fost inculpata de autoritatile americane pentru spionaj in Statele Unite, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Un consilier al liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei va efectua o vizita miercuri la Moscova pentru a-l informa pe președintele rus Vladimir Putin in legatura cu poziția Teheranului in ceea ce privește acordul nuclear, relateaza presa de stat iraniana, citata de Reuters. Vizita…

- Parlamentul European si-a dat miercuri acordul ca Banca Europeana de Investitii (BEI) sa faca afaceri in Iran, depasind o incercare de blocare a acestora si mentinand planurile de salvare a acordului nuclear convenit cu aceasta tara in 2015, care a fost abandonat de Statele Unite, transmite Reuters,…

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare a SUA a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru spionaj in favoarea Chinei, informeaza Reuters. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a retinut sambata pe Ron Rockwell Hansen, in varsta de 58 de ani, care se indrepta spre aeroportul…

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare a SUA a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru spionaj in favoarea Chinei, informeaza Reuters. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a retinut sambata pe Ron Rockwell Hansen, in varsta de 58 de ani, care se indrepta…