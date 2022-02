Bogdan Boita si Costin Ciuca, inspectori in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala Bucuresti, au fost pusi sub control judiciar de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru luare de mita, dupa ce ar fi luat bani de la administratorii unor firme pentru a nu le suspenda activitatea ca urmare a constatarii unor nereguli. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 12 februarie, fata de Bogdan Boita si Costin…