Doi inspectori Antifraudă, reținuți de DNA. Ar fi cerut mită de la administratorul unei firme pe care o controlau Doi inspectori de la Direcția Generala Antifrauda Fiscala au fost reținuți, sambata, de procurorii DNA, sub acuzația ca au cerut 10.000 de euro mita de la o firma pe care o controlau pentru a aplica o sancțiune mai mica decat cea prevazuta de lege pentru neregulile constatate. Potrivit DNA, procurorii au dispus punerea in mișcare a […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

