- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in accident, produs in judetul Brasov, pe DN1 Brasov - Fagaras, au fost implicate doua autoturisme. In urma accidentului au fost ranite cinci persoane, doua dintre ele fiind in stare grava. La aceasta ora se circula pe un fir, alternativ,…

- Pompierii militari au intervenit marti pentru salvarea unui barbat surprins de un mal de pamant in localitatea Feldioara, iesirea spre comuna Crizbav, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. "Barbatul a fost scos, este constient, a fost…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru acordarea primului ajutor unui motociclist ranit. Potrivit prutatorului de cuvant al IUS, plt. major Luiza Danila, acesta a fost gasit de catre un trecator intre localitațile Holbav si Paltin „Este inconstient, in stop cardio-respiator.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, mai multe echipaje au intervenit, vineri, la un accident rutier in orasul Predeal. Trei autoturisme s-au ciocnit pe fondul unei depasiri neregulamentare, sapte persoane fiind ranite. "Sunt sapte victime,…

- Un cioban a ramas blocat in zona barajului de la Mandra, in județul Brașov, cu aproape 1.000 de oi, dupa ce apele au crescut , dupa ce apele au inceput sa creasca in zona. Astfel, pompierii militari din orasele Fagaras si Victoria au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru evacuarea acestora,…

