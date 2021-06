Stiri pe aceeasi tema

- David și Daniel, doi frațiori de 5 și 10 ani, au fost impușcați la doar cațiva metri de casa, intr-un parc din Italia. Cei doi baieței au murit ținandu-și de mana tatal. Un barbat a intervenit și a vrut sa-i salveze pe copii, insa a fost și el ucis, in ploaia de gloanțe. Iata cum s-a petrecut intreaga…

- Trei persoane au fost ucise, duminica, 13 iunie, in Ardea, o localitate din apropierea Romei. Un tanar in varsta de 34 de ani, cu probleme psihice, i-a impușcat mortal. Doi minori, unul in varsta de cinci ani și altul in varsta de zece ani, au fost impușcați mortal, alaturi de un varstnic de 74 de […]

- Comisia de apel a UEFA a decis ieri sa suspende „pana la noi ordine“ procedura deschisa impotriva lui Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino, cele trei cluburi care nu au renuntat la efemerul proiect al unei Super Ligi europene private, informeaza Agerpres . UEFA a anuntat pe 25 mai ca a deschis…

- O turma de mistreți a incercuit o femeie care tocmai ieșise dintr-un supermarket de langa Roma și i-a furat cumparaturile. Incidentul a readus in actualitate o nemulțumire mai veche cu privire la prezența acestui animal in multe orașe italiene. Un videoclip postat joi pe rețelele sociale arata mistreții…

- ​Grecul Stefanos Tsitsipas si rusul Andrey Rublev au debutat cu dreptul la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii în valoare totala de 3.343.785 dolari, impunându-se fara probleme în meciurile disputate sâmbata.Tsitsipas, favoritul numarul 2 al competitiei,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a anuntat ca a decis sa joace in meciul Romaniei cu Italia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup, noua denumire a Fed Cup, iar in aceste conditii, cel putin in opinia vicepresedintelui Federatiei Romane de Tenis (FRT), George Cosac, sansele…

- Madalina Ghenea este Sophia Loren in filmul House of Gucci House of Gucci este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului. Nu se știe insa daca va fi lansat in toamna anului 2021, așa cum este programat, ori va trebui sa așteptam pana in 2022 pentru a-l vedea. Filmarile se desfașoara in Italia…

- Anglia are cei mai multi piloti in sezonul 2021 al Campionatului Mondial de Formula 1, trei la numar, intre care campionul mondial en titre, Lewis Hamilton, Lando Norris si George Russell. Cate doi piloti au Finlanda, Spania, Germania, Canada si Franta. Restul pilotilor provin din Monaco, Mexic, Olanda,…