Doi ieşeni în finale continentale Patru sportivi romani, doi baieti si doua fete, vor lupta astazi, la Sofia,pentru titlurile europene de juniori la box amator. avand asigurate medaliile de argint. Printre cei patru se numara un baiat si o fata din Iasi. La acestia se mai adauga un numar de sase semifinalisti medaliati cu bronz, ceea ce aduce un bilant Romaniei de zece medalii obtinute intr-un sport care nu ne-a prea rasfatat in ultima vreme. Iasul a contribuit la zestrea tricolora cu doua (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

